İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın, tekrar görüşülmek üzere meclise iade ederek veto ettiği 5 imar değişikliği dosyası İBB Meclisi’nde yeniden görüşülerek kabul edildi. Gazete Habertürk'ün haberine göre AK Partili ve CHP’li meclis üyeleri arasında sert tartışmaların yaşandığı oturumda, AK Parti grubu Topbaş’ın veto ettiği dosyaları, Topbaş’ın dosyaları ‘gerekçe göstermeden’ veto etmesini öne sürerek meclisten geçirdi.

CHP ve MHP’li meclis üyeleri olumsuz oy kullandı. Oturumda, Pendik Gökçebeyli Mahallesi’ndeki orman alanı; Beşiktaş Ortaköy’de bin 641 metrekare büyüklüğündeki arazi; Kartal Soğanlık Mahallesi’ndeki park alanı; Sarıyer Zekeriyaköy’deki anaokulu alanı ve Bayrampaşa Orta Mahalle’deki arazilerle ilgili imar planı değişiklikleri oyçokluğuyla kabul edildi.

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