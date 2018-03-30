Taşeron işçilerin kadroya geçiş işlemleri sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan son dakika müjdeli haber geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "4-C'den 4-B'ye emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde yüzde 10 artış yapıyoruz. İzin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceğiz" dedi.

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