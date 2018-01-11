YouTube'un en sevilen üçlüsü Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin, Adem Metan’ın YouTube kanalında yayınlanan ‘4G 1KONUK’ programına konuk oldular. “KAFALAR” kanalının yükselişini ve kendi hayatlarına dair bilinmeyenleri anlattılar.
2 MİLYON TÜRK LİRASI TEKLİF ALDIK
Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin üçlüsünden oluşan ‘Kafalar’ gurubu kendilerine 2 milyon liralık bir iş teklifi geldiğini, fakat teklifin kendileri için uygun olamadığından kabul etmediklerini söylediler.
YOUTUBE’DAN BEYAZ PERDEYE
YouTube’daki başarısını Beyaz Perdeye taşımaya hazırlanan Kafalar, “Yakın zamanda sinema filimimiz için start vereceğiz. Proje başlangıcı olarak Mart ayını belirledik. Mart’ta kamera karşısına geçeceğiz” dediler.
AİLELERİ SİGORTALI İŞTE ÇALIŞMALARINI İSTİYOR
YouTube’da fazla zaman geçirmelerinden dolayı ailelerinin ilk zamanlarda rahatsız olduklarını dile getiren Kafalar, “Ailelerimiz bu kadar ünlü olduğumuzu bilmiyor hatta zaman zaman bizi aradıklarında ‘Ne iş yapıyorsunuz?’ diye soruyorlar, biz ise okuyoruz cevabı ile geçiştiriyorduk. Fakat artık durum gizlenemeyecek hale geldi, ailelerimizde bu durumu öğrendiler” dediler.
TELEVİZYON DÜNYASININ GÖZÜ DİJİTAL MEDYADA
Televizyon ve gazetelerin dijital medyaya büyük yatırım yaptıklarını söyleyen Kafalar, “Televizyon dünyası şuan da dijital mecraya merak salıyor en popüler isimler, bizden zaman zaman destek istiyor” açıklamasını yaptılar.
SEVENLERİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
Sosyal medya kullanıcıları tarafından sevildiklerini söyleyen Kafalar, “Bizleri özellikle 13-30 yaş aralığı takip ediyor. Katıldığımız her organizasyonda izdiham yaşıyoruz. Bizleri sevenlere mahcup olmamak en büyük gayretimiz” ifadelerini kullandıklar.
YOUTUBE GELİRLERİ YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR
En çok merak konusu olan ‘YouTube’dan ne kadar para kazanıyorlar?’ sorusunada cevap veren Kafalar, “Her ay hatrı sayılır bir para kazanıyoruz fakat daha çok yatırım yapmayı tercih ediyoruz. Özellikle işimiz ile ilgi yatırım yapıyoruz çünkü; bu mecra geleceğimiz” dediler.
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