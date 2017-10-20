Kafasına darbe alan Vida, kanlar içinde kaldı!

Beşiktaş'ın ocak ayında kadrosuna katmaya hazırlandığı Domagoj Vida, Dinamo Kiev'in Young Boys ile oynadığı Avrupa Ligi maçında sakatlandı.



Beşiktaş ile anlaşmaya varan ve Kış transfer döneminde imza atması beklenen Domagoj Vida, dün akşam oynanan ve Kiev'in Young Boys ile 2-2 berabere kaldığı maçta kafasına darbe alan Domagoj Vida, kanlar içinde kaldığı pozisyon sonrası beyin sarsıntısı geçirdi ve 79. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.



Ukrayna basınında yer alan habere göre; Domagoj Vida, Dinamo Kiev'in Shakhtar ile oynayacakları maçta forma giyemeyecek.

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