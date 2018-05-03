Hasan A. (30) 3 ay önce cezaevinden çıktı. Kumkapı'da kafe işleten arkadaşı 24 yaşındaki Serhat G.'nin yanına giderek kalacak yeri olmadığını söyledi.

Serhat G., Hasan A'nın Özbek kız arkadaşı Ezoza K'nın üvey kardeşi Laziz S'nin (30) yanına yerleştirdi. İddiaya göre Hasan A'nın evde yalnız kaldığı sırada Ezoza K'ya yönelik cinsel saldırıda bulundu ve cep telefonunu çaldı.

Aynı gün kafeye giden Hasan A., Serhat G. ile tartıştı. Bu sırada kafenin güvenlik kameraları kayıttaydı. Laziz S., Hasan A'ya vurmaya başlayınca, Serhat G. de bıçakla saldırdı.

DHA'nın aktardığına göre; yaşanan boğuşmanın ardından Hasan A.yere yığıldı. Laziz S., Serhat G. ve Ezoza K.yerdeki kanları temizledikten sonra Hasan A'yı bir taksiye bindirerek Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderdi. Hasan A. hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Hasan A'yı hastaneye götüren taksicinin ifadesinden yola çıkarak kafeyi belirledi.

Yapılan operasyonda Serhat G., Ezoza K. ve üvey kardeşi Laziz S. gözaltına alındı. Kafenin kameralarını inceleyen polis, cinayet anı ve kanların temizlendiği görüntülere ulaştı.

Emniyette sorguya alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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