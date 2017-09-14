Kağıthane'de 1 yıl önce evlendiği ve 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Z.G. ile baldızı B.D.'in kafalarına bir er el ateş ederek yaralayan K.G. bir el de kendine ateş ederek intihara kalkıştı.

DHA'nın haberine göre; hastaneye kaldırılan Z.G. ile B.D.kurtarılamayarak hayatını kaybederken K.G.'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Olay, Kağıthane Talatpaşa mahallesi Emirgazi Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, K.G.(32) 1 yıl önce evlendiği ve 6 aydır ayrı yaşadığı 22 yaşındaki Z.G. ile konuşmak için kaldığı eve geldi. K.G., evde kayınvalidesi M.D., kayınbiraderi M.D., baldızı B.D.olduğu sırada eşi Z.G.. ile bir süre tartıştı.

Tartışma sırasında K.G., tabancayla eşi Z.G. ile baldızı B.D.'in kafalarına birer el ateş ederken bir el de kendine ateş edip intihara kalkıştı. Kayın biraderi evden kaçarken o sırada lavaboda bulunan kayınvalide M.D., çıktığında kızları ve damadının kanlar içerisinde yerde yattığını gördü.

M.D.'in haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Z.G.Kolan Hastanesi, B.D. Memorial Hastanesi, K.D. de Şişli Hamideye Etfal Eğitim araştırma kaldırıldı. Z.G. ile B.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken K.G.'in hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

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