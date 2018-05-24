İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kâğıthane’de bir evin çatı katında Çin’den kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen bonzai hammaddesinin işlenerek İstanbul genelinde piyasaya sürüldüğünü tespit etmesinin ardından baskın düzenledi. Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre operasyonda 40 kilo bonzai, 2 kilo bonzai hammaddesi, 1 adet hassas terazi ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirdi. Ekipler, operasyonun ardından gözaltına alınan 2 kişinin bağlantıları ile ilgili çalışmalarını derinleştirdi.

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