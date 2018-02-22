İstanbul Kağıthane'de boşanma davası açan 25 yaşındaki eşi Nisa Ece İnçke'yi, silah sesi dışardan duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açarak 4 kez kurşunlayarak öldüren Recep İnçke, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Recep İnçke ile öldürülen Nisa Ece İnçke'nin yakınları katıldı. Recep İnçke'nin avukatı, müvekkilinin üzerinde yoğun medya baskısı olması nedeniyle son sözünü kapalı oturumda söylemek istediğini bu nedenle kapalı oturum yapılmasını talep etti. Mahkeme heyeti İnçke'nin kapalı oturum talebini reddetti.



"ÇOK PİŞMANIM, ADALETİNİZE SIĞINIYORUM"

Son savunması ve sözleri sorulan İnçke şunları söyledi: "Onurum, gururum ve şerefim için buradayım. Çok sevdiğim eşim vardı, aldatıldım, ihanet etti. En son kendimi öldürmeye kalktım. Banka kredilerime bakın, geçmişime bakın, bu hale nasıl geldiğime bir bakın. Bir insan bu hale nasıl gelir. Telefon mesajlarında da bu hususları zaten söylemiştim. En son kendimi kaybettim. Cinnet getirdim. Allah kimseye yaşatmasın. Yüce adaletinize sığınıyorum. Çok pişmanım" dedi.



Mahkeme heyeti, Recep İnçke'yi, eşi Nisa Ece İnçke'yi tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 2,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kişiliği ve suçun işlenmesindeki özellikleri dikkate alan mahkeme heyeti , Recep İnçke'nin cezasında takdir indirimi uygulamadı.

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