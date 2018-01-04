Kağıthane Taşocağı Caddesi'nde bir inşaata kum getiren hafriyat kamyonu boşaltım yaptığı sırada yan yattı. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre kapalı kaldı.

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