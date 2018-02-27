Kağıthane'de kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki kadına kamyon çarptı. Ağır yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybederken, sürücü ise gözaltına alındı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Kağıthane Cendere Caddesi üzerindeki Ayazma Caddesi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, 76 yaşındaki Fatma Özcan evinden çıkarak pazara doğru yola koyuldu. Yol ayrımına gelen yaşlı kadın, cadde üzerine geldiğinde yolun karşısına geçmek istedi. O esnada Seyrantepe istikametine seyir halinde olan Yakup Çakır idaresindeki 18 LA 355 plakalı nakliyat kamyonu Özcan'a çaptı. Çarpma sonucu yere savrulan kadın ağır yaralandı.

YAŞLI KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane'deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ancak ağır yaralı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İHA'nın haberine göre; olayın ardından kaza yerine gelen polis ekipleri, sürücü Çakır'ı gözaltına alarak ifadesini almak üzere Sadabad Polis Merkezine götürdü. Kamyon ise çekiciyle emniyet otoparkına çekildi.

Olay yerinde inceleme yapan Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

BETON MİKSERİNİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ

Kontrolden çıkarak ortalığı savaş alanına çevirip ocaklara ateş düşü- ren kamyon dehşeti durmuyor. Başta hafriyat kamyonları ve beton mikserleri olmak üzere kamyonların kaza bilançosu her geçen daha da ağırlaşıyor. Kazasız bir gün neredeyse yok.

BETON MİKSERİ

Geçen yıl ocak ayından bu yana 50 kazada 16 kişi hayatını kaybederken, 70 kişi de yaralandı. Geçen çarşamba yaşanan bir beton mikserinin ezdiği yaşlı bir kadın feci şekilde can verdi. Kaza, Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. 80 yaşındaki Altun Can adlı kadın, göz ameliyatı öncesi muayene olmak için sabah saatlerinde minibüse binerek hastaneye gitti. Hastane çıkışı evine gitmek üzere minibüse binen yaşlı kadın, kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten indi. Karşıya geçmek için yola adı- mını attığı sırada seyir halinde olan Ahmet Ç. yönetimindeki beton mikserinin altında kaldı. Kaza yerine gelen sağ- lık ekipleri, ağır yaralanan yaşlı kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan kadın, tüm müdahalelere rağ- men hayatını kaybetti. Kazayla ilgili asli kusur yüzde 90 oranında ölen kadına, yüzde 10 ise beton mikseri sürücü- süne verildi.

AİLESİ İSYAN ETTİ

Gazete Habertürk'ün haberine göre; gözaltına alınan beton mikseri sürücüsü ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen yaşlı kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Aile minibüs sürücüsü ile beton mikseri sürücüsüne tepki gösterip isyan etti.

14 AYDA 51 KAZA, 17 ÖLÜ

2017’den bu yana 50 kazada, 16 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.

Ölümlü kazalar:

4 Ocak 2017: Esenyurt’ta 7 yaşındaki çocuğu ezdi.

29 Mart 2017: Fatih’te çarptığı kişi hayatını kaybetti.

31 Mart: Sultangazi’de iki hafriyat kamyonu tarafından ezilen 1 kişi hayatını kaybetti.

10 Nisan: Beyoğlu’nda hafriyat kamyonu otomobille çarpıştı. 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

15 Mayıs: Şile’de kamyon minibüsle çarpıştı. 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

16 Haziran: Arnavutköy’de 1 kişiye çarptı ve öldürdü.

3 Temmuz: Pendik’te 1 kişiye çarparak öldürdü.

20 Temmuz: Kadıköy’de motosikletliyi ezdi.

18 Ağustos: Esenyurt’ta bisiklete çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

21 Ağustos: Beykoz’da otomobile çarptı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

17 Eylül: Otomobille çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

28 Eylül: Sarıyer’de otomobile çarptı, 1 kişi yaralandı.

27 Ekim: Hasdal’da iki kamyon çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

29 Ekim: Eyüp’te iki kamyon çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

1 Kasım: Kartal’da bisikletliye çarparak ölümüne neden oldu.

11 Aralık: Kurtköy’de araçlara çarptı, 1 ölü, 1 yaralı.

10 Ocak 2018: Kadıköy’de yayaya çarptı, 1 ölü.

6 Şubat: Maltepe’de araca çarptı, 1 ölü, 2 yaralı.

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