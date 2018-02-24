Yangın, 05.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Songül Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangını gören evin kızı ailesini uyandırdı.

Ev sakinleri hemen kendilerini sokağa attı. Yangın ihbarı nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle çatı katı kullanılamaz hale geldi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ

Evin sahiplei gözyaşları içinde yangını izledi. İtfaiyenin yangına müdahalesini gözyaşları içinde izleyen Yüksel İşleyen, " Evde çoluğum, çocuğum vardı. Yangın elektrik kontağından olabilir. Uyuyorduk, kızım gördü ve uyandırdı. Kendimizi dışarı zor attık" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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