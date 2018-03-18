Kağıthane'de park halinde minibüsün içinde bir kişi ölü olarak bulundu.

DHA'nın haberine göre, olay, Darülaceze Caddesi Okmeydanı Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde park halindeki minibüsün içinde bir kişinin hareketsiz olarak yattığını görenler durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, sağlık ekibi çağırdı. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede vücudunda kesik ve darp izi bulunmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.



Polis, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin park halindeki minibüse girdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset kesin ölüm nedeninin bulunması için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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