Olay, saat 22.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Sazak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, mesai bitimine doğru elinde uzun namlulu silahla markete gelen yüzü maskeli 3 kişi, çalışanı tehdit etti.

İHA'nın haberine göre; kasadaki bir miktar para ile rafta bulunan sigaraları alan şüpheli şahıslar kayıplara karıştı. Soyguncuların kaçmasının ardından kısa süreli şok geçiren market çalışanı, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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