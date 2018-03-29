Brezilya'da başladığı kariyerine Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımının ardından Türkiye'de Gençlerbirliği, Manisaspor, Denizlispor ve Karşıyaka'da devam eden Brezilyalı Carlos Eduardo de Souza Floresta (Kahe), formasını giydiği Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup ekibi Yeni Amasyaspor'da futbolu bırakacağını duyurdu.

Yeni Amasyaspor'un Brezilyalı golcüsü Kahe'yi, takımıyla çıktığı antrenmanda futbolcu arkadaşları omuzunda taşıyıp havaya attı.

Kahe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'yi ve Amasya'yı çok sevdiği için futbolu Yeni Amasyaspor'da bırakmak istediğini söyledi.

Brezilyalı futbolcu, "Hayat kısa, ben burada çok güzel 8 ay geçirdim, takıma ağabeylik yaptım. Çocuklar benle birlikte futbol oynadığı için mutlu oldular. Şampiyon olamadık burada ama bence insanları kazanmak daha iyi." dedi.

Profesyonel futbol hayatına Brezilya'nın Portuguesa takımında başlayan Kahe, en başarılı sezonunu Gençlerbirliği'nde geçirdiğini belirterek şöyle devam etti:

"Dokuz yıla yakın Türkiye'de futbol oynadım. Çok güzel günler geçirdim, kötü günlerim de oldu. 280 maç oynadım 84 gol attım. Türkiye'de iyi şeyler yaptım. Bundan sonra da Türkiye'de hocalık, antrenörlük yapmayı düşünüyorum. Bu takımı, bu ülkeyi ve bu şehri ben gerçekten çok seviyorum. Futbolu bırakmak için iyi bir zaman olduğunu düşünüyorum."

Yeni Amasyaspor Teknik Direktörü Osman Bozkurt ise Kahe'nin örnek alınması gereken bir insan olduğunu belirterek, "Ben takımın başına geldiğimde Kahe buradaydı. Takımın abisiydi, takımın kaptanıydı, tanıdığım müthiş insanlardan birisi. Hayatım boyunca unutmayacağım değerli bir insan, değerli bir futbolcu. Hayatıyla örnek alınacak bir insan. Bize de kararını açıkladı. Futbolu burada bırakacağını söyledi. Biz de ona inşallah güzel bir uğurlama yapacağız." ifadelerini kullandı.