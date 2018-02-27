Oğuzhan Özyakup’un hastalanıp kadrodan çıkarılmasıyla kendisine ilk 11’de yer bulan Domagoj Vida, gol atacağını tahmin etti. Derbi öncesi yakın dostu Azem Haydaroğlu ile görüşen Hırvat stoperin, gol atacağını söylediği ortaya çıktı. Hırvat stoper golden sonra kaleci antrenörü Mrmic’e koşarken maçı tribünden izleyen yakın arkadaşı Azem Haydaroğlu’nu eliyle selamladı.

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