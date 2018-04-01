Ankara'da EGO otobüsünde şoförlük yapan Fevzi Bölükbaşı, fenalaşan yolcusunun kalp krizi geçirdiğini fark edince aracını yolcularla birlikte hastaneye çekti. Kahraman şoförün yolcuyu hastaneye yetiştirme ve otobüsteki yolcuların hastaya müdahale etme anı saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 16.40 sıralarında meydana geldi. Sincan-Polatlı Caddesi-Ümitköy Metro İstasyonu hattında çalışan EGO şoförü Bölükbaşı, araç hareket halindeyken bir yolcunun fenalaştığını fark etti. Aracını yol kenarına çeken Bölükbaşı, yolcunun kalp krizi geçirdiğini anlayınca hiç düşünmeden güzergahından çıkarak direksiyonu hastaneye kırdı.



Yolcuyu hastaneye yetiştirmek için adeta zamanla yarışan kahraman şoför, bir yandan da sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Otobüs içinde bulunan diğer yolcular da fenalaşan yolcuyu biran olsun yalnız bırakmayarak yardımcı olmaya çalıştılar.



Kısa sürede yolcusunu Etimed Hastanesi'ne yetiştiren şoför, yolcularıyla birlikte hastaneden ayrıldı.



Kahraman şoför ve yolcuların kalp krizi geçiren yolcuyu kurtarma mücadeleleri otobüsteki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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