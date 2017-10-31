Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şofben tüpünün alev alması sonucu meydana gelen patlamada, Nurhak Belediye Meclis Üyesi Ayhan Kavak ağır yaralandı.



İHA'nın haberine göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden Ayhan Kavak, şofben tüpünün açık olduğunu fark etmeyerek sigara yakınca, ev içerisine dolan gaz büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonucunda oluşan alevlerin arasında kalan Kavak, kendini apartman boşluğuna atarak, komşularından yardım istedi. Komşularının haber vermesi ile olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kavak'ın vücudunda, 2. derece yanık oluştuğu belirlenirken, buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından itfaiye ekipleri evdeki gazı tahliye ederken, polis ekipleri de, patlamanın kesin nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.