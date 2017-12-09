Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğü'nde, kömür tabakasının üzerinin açılması amacıyla toprak alınan yaklaşık 30 metrelik çukurda mahsur kalan köpek, maden işçileri tarafından kurtarıldı.

İHA'nın haberine göre, Türkiye'nin en büyük kömür işletmesi olan Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) İşletmesi'nde, kömürün üstündeki toprak tabakasının kaldırılması amacıyla iş makineleri ile açılan ve neredeyse 90 derece dikliğe sahip çukurda bir köpeğin mahsur kaldığını gören işçiler, köpeği kurtarmak için harekete geçti.

30 metrelik çukurun üst kısımlarındaki bir toprak parçasının üzerinde bulunan köpeği kendi imkanları ile kurtarmak için harekete geçen işçiler başarılı olamayınca, işletme müdürlüğüne ait vinçten destek istedi. İlk önce vinç operatörünün çukura doğru uzattığı bomun ucuna bağlanan iple köpeği kurtarmaya çalışan işçiler bunda da başarılı olamayınca, bir işçi bomun ucundaki ipe tutunarak çukurdaki köpeğin yanına indi. Çukura inen işçi, ipi köpeğin bel ve bacak kısmına bağlayarak, yukarı çıkarılmasını sağladı. Daha sonra aynı ipe tutunan işçi de çukurdan çıktı.

Kaç günden beri orada mahsur kaldığı bilinmeyen köpeğe ekmek veren işçiler, kurtarma operasyonunu başarıyla tamamladıkları için mutluluklarını dile getirirken, kurtarma operasyonu ise bir işçinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çukurdan kurtarılan köpek ise, bir süre kurtarıcılarının yanında dolaştıktan sonra, bölgeden uzaklaştı.