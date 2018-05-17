Kahramanmaraş bugün ikinci iftarını yapacak. İftar saatine hazırlık yapmak isteyenler Kahramanmaraş'ta oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta? sorularını merak ediyorlar. Diyanet'in yayınladığı 2018 Ramazan imsakisine göre işte Kahramanmaraş'ta iftar ve sahur vakitleri...

Kahramanmaraş iftar saati kaçta? (Kahramanmaraş iftar vakti) 17 Mayıs 2018

Kahramanmaraşlılar ikinci iftara hazırlanıyor. Dün Kahramanmaraş'ta iftar saat 19.42'de yapıldı. Bugün iftar vakti ise 19.43'te olacak. Böylelikle 2. oruçta bitmiş olacak.

Kahramanmaraş sahur ve imsak saati kaçta? (Kahramanmaraş sahur vakit)

Kahramanmaraş'ta bugün sahur 03.37'e kadar gerçekleşti. Okunan ezanın ile birlikte ikinci oruca niyet edildi. 18 Mayıs 2018 Cuma günü sahur 03.35'e kadar olacak. İmsak saat 03.35'te gerçekleşecek.

KAHRAMANMARAŞ RAMAZAN İMSAKİYESİ