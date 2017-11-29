Kahramanmaraş - Medipol Başakşehir maçı canlı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur heyecanla devam ediyor.Türkiye 2. Lig'de mücadele eden Kahramanmaraş evinde, Süper Lig takımı Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Karşılaşmayı bekleyen futbolseverler, internet üzerinde maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Kahramanmaraş - Medipol Başakşehir maçı saat kaçta, ne zaman, Canlı hangi kanalda? İşte detaylar...

KAHRAMANMARAŞ - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Ejder Orak yönetimindeki Kahramanmaraş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'un ilk maçında evinde Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir'i misafir edecek. 30 Kasım (yarın) Perşembe günü Kahramanmaraş 12 Şubat Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak mücadelede hakem Serkan Tokat düdük çalacak. Hakem yardımcılıklarını ise Serdar Diyadin ve İbrahim Bozbey üstlenecek. Kahramanmaraş - Medipol Başakşehir maçı canlı olarak a2 kanalından yayınlanacak.

Geçtiğimiz sezon kupayı finalde seri penaltı atışları sonucunda Atiker Konyaspor'a kaybeden turuncu-lacivertliler, organizasyona bu sezon 5. turdan itibaren katılıyor.

TFF 2. Lig ekibi Kipaş Kahramanmaraşspor ise 3. turda Tokatspor, 4. turda da Çaykur Rizespor'u eleyerek Medipol Başakşehir ile eşleşti.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren kaptan Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir'in bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Takımla çalışmalara başlayan Mehmet Batdal'ın durumu hakkında ise son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek.

Kahramanmaraş ve Başakşehir en son PTT 1.Lig'de karşılaşıp, deplasmanda Başakşehir 3-1 yenmiştir.

Kahramanmaraş, oynadığı son 5 maçta 3 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.

Başakşehir, oynadığı son 5 maçta 11 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

Kahramanmaraş takımında en golcü durumunda attığı 1 golle Timur Özgöz bulunuyor.

Karşılaşmanın rövanşı 12, 13 ya da 14 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak ve son 16 turuna yükselecek ekip belli olacak.

Kahramanmaraş - Medipol Başakşehir

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Kahramanmaraş - Medipol Başakşehir maçı canlı

Kahramanmaraş - Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda