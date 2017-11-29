Kahramanmaraş'ta 45 günlük bebeğin ölümü şüpheli bulundu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 45 günlük bebek annesi tarafından beşiğinde ölü bulundu.

AA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Büyük Sevin Mahallesi'nde yaşayan Mevlüt ve Esra A. çiftinin 45 günlük bebeği Tuncay Efe, gece beşiğinde hareketsiz bulundu. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından Afşin Devlet Hastanesine götürülen bebeğin akciğerlerinde sıvı tespit edildi.

Bebeğin ölümünü şüpheli bulan savcılık, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

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