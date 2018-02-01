Kahramanmaraş'ta düzenlenen asker eğlencesinde tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği davulcu 29 yaşındaki Adil Tüz, yaşamını yitirdi.



DHA'nnı haberine göre olay, dün akşam Dereli Mahallesi'nde meydana geldi. Askere gidecek gençlerin düzenlediği eğlencede, silahlarla havaya ateş açılmaya başlandı. Bu sırada bir tabancadan çıkan kurşun, eğlencede davul çalan Adil Tüz'e isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Tüz, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Tüz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Olayı duyup hastaneye akın eden Adil Tüz'ün yakınları, sinir krizi geçirdi. Ekipler, asker uğurlama eğlencesinde silahla havaya ateş eden 4 kişiyi gözaltına aldı. İncelemede, 3 Şubat'ta Burdur'daki birliğine teslim olacak O.T'nin silahından çıkan kurşunla Tüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.



Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





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