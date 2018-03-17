Kahramanmaraş'ta elinde bıçakla şehir merkezinde koşan genç kadın bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Geç kadına yolda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü kalkan oldu.

İHA'nın haberine göre şehir merkezinde kimliği belirlenemeyen genç kadın, elindeki bıçakla koşarken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Genç kadını yol üzerinde fark eden bir kişi, motosikletiyle yerde yatan kadına kalkan olarak ambulans çağırdı. Vatandaşların cep telefonuyla görüntülediği o onlarda, genç kızın kimden neden kaçtığının belirlenmesi için polis inceleme başlattı.

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