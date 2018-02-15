Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde diyaliz merkezinde gönlünü kaptırdığı hastasıyla evlenen hemşire, eşine böbreğini de vererek yaşama tutunmasını sağladı.
AA'nın haberine göre; Elbistan Devlet Hastanesinde hasta kayıt personeli olarak görev yapan 28 yaşındaki Akif Tilki'ye, 8 yıl önce rahatsızlanarak gittiği hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Yapılan kontrolde iki böbreğinin de işlevini yitirdiği tespit edilen Tilki, ilçedeki özel bir diyaliz merkezinde tedaviye başladı.
Yaklaşık 1,5 yıl önce merkezde diyaliz hemşiresi olarak çalışan Alev Tilki ile evlenen Akif Tilki, bir süre sonra eşinden yapılan nakille hayata bağlandı. Şu anda bebek bekleyen çift, birlikte mutlu bir yaşam sürmenin umudunu taşıyor.
"BİR ELMENIN İKİ YARISI GİBİ OLDUK"
Eşine böbreğini veren Alev Tilki, yaptığı açıklamada, diyaliz hemşiresi olarak 5 yıl önce özel bir kurumda işe başladığını söyledi.
Eşiyle ilk konuşmalarında aralarında bir elektriklenme olduğunu, sohbet sırasında kan gruplarının da aynı olduğunu öğrendiğini aktaran Alev Tilki, bu sırada kalbinden "Keşke benim böbreğim uysa da versem." diye geçirdiğini belirtti.
Daha sonraki süreçte eşinin tedaviye gidip geldiği dönemde sürekli sohbet ettiklerini ve evlenmeye karar verdiklerini anlatan Tilki, şöyle devam etti: "Onun diyalize girdiğini görmek beni üzüyor ve çok zor geliyordu. Beni ailemden istedi ve evlendik. Aslında nişanlıyken ona böbreğimi vermek istedim. Doktorlar 'nişanlıyken veremezsin' dediler. Evlendikten 3 ay sonra İstanbul'da nakil işlemini gerçekleştirdik. Şu an eşim de ben de çok şükür sağlıklıyız. İki ayrı bedende tek parça gibiyiz. Bir elmanın iki yarısı gibi olduk. Şu an ikimizin de sadece sağ böbreği var."
BEBEKLERİ OLACAK
Diyaliz hemşiresi olduğu için hastaların ne durumda olduğunu çok iyi bildiğini ifade eden Tilki, şunları söyledi: "İyi bir hayat, güzel bir aile hayatı sürdürmek istiyorlarsa eşlerin birbirine organ bağışında bulunmasını isterim. Eşim diyalize gittiği gün ben evde tek kalıyordum. Bu durum bana zor geliyordu. Eşim diyalizden döndüğünde yorgun ve mutsuz oluyordu. Şimdi eşimle birlikte istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz."
Alev Tilki, yakında bir bebeklerinin olacağını belirterek "Hayatımıza daha bir anlam katacak" dedi.
"Allah eşimden razı olsun"
Eşinin verdiği böbrekle yeniden hayata tutunan Akif Tilki de yaklaşık 8 yıldır diyaliz tedavisi gördüğü merkezde eşiyle tanıştığını aktardı.
Eşinin o zaman kendisiyle yakından ilgilenerek, "Senin yaşama tutunmanı ben sağlayacağım." dediğini dile getiren Tilki, şunları kaydetti: "Nişanlılık sürecinde organ bağışında bulunmak istedi. Doktorlar bunu kabul etmedi. Evlendikten 3 ay sonra nakil gerçekleşti. Nakil süreci biraz sıkıntı geçti ama şimdi sağlıklı ve mutluyuz. O bana bir parçasını verdi, ben de ona gönlümü. Allah eşimden razı olsun."
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