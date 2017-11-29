Kahramanmaraş'ta istinat duvarı çöktü

Kahramanmaraş'ta, bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Park halindeki otomobillerin üzerine devrilen duvar hasara yol açtı.

DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Haydarbey Mahallesi'ndeki Papatya Sitesi'nde meydana geldi. Dünden bu yana aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle, sitenin istinat duvarı büyük gürültüyle çöktü. Site sakinleri dışarı çıktığında park halindeki otomobillerinin üzerinde beton ve toprak yığınını görünce şoke oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan araçları çıkartmak için çalışmalara başladı.