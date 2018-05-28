Kahramanmaraş'ta Ceyhan Nehri'ne düşen otomobilde bulunan 43 yaşındaki Muhammed Loş öldü, oğlu 22 yaşındaki Talha Loş yaralandı.
DHA'nın haberine göre olay, gece geç saatlerde merkez Onikişubat İlçesi'nin Hasancıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Babası Muhammed Loş ile Ceyhan Nehri kenarındaki otomobilde oturan Talha Loş iddiaya göre otomobili çalıştırmak için marşa bastı. Viteste olan otomobil birden hareketlendi ve nehre düştü.
Talha Loş araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, baba Muhammed Loş çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık, ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyeye bağlı dalgıçlar nehre girerek Muhammed Loş'a ulaştı. Dalgıç tarafından nehinden çıkarılan Muhammed Loş, sedyeye alındı. Los'un yakınları sinir krizi geçirdi.
İp yardımıyla yukarı çekilen Muhammed Loş, ambulansla götürüldüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı hastaneye götürülen Talha Loş'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruştudrma başlatıldı.
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