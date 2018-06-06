Kahramanmaraş'ta bir baba tarafından kızını taciz ettiği gerekçesiyle silahla yaralanan şüpheli hayatını kaybetti. Gözaltına alınan baba, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



46 yaşındaki Kadir İ.'nin dün merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde bir lokantada yemek yerken karşılaştığı ve kızını telefonda taciz ettiğini öne sürüp silahla yaraladığı 34 yaşındaki Tamer Ç., tedavi gördüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



Gözaltına alınan baba, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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