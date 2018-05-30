Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte bazı kırsal mahallelerde yılan paniği yaşanıyor.

İHA'nın haberine göre, ilçedeki kırsal mahallelerde hemen her gün yılan gördüklerini söyleyen vatandaşlar, birçoğu zehirli olan yılanlara basmamak ve ısırılmamak için çok dikkatli davrandıklarını belirtti. Pazarcık'ta daha önce hiç görmedikleri boyutlarda yılan gördüklerini söyleyen çiftçiler, zehirli ve tehlikeli oldukları için yılanları öldürmek zorunda kaldıklarını bildirdi.

Emrah Küçük isimli vatandaş gece yolda gördüğü 2 metrelik yılanı öldürmek zorunda kaldığını vurgulayarak, "Bu yıl sıcaklar birden bastırdı. Son bir haftadır topraktan adeta yılan fışkırıyor. Oldukça da büyük ve zehirli yılanlar. Bu dönemde tarla ve bahçede çalışanlar akrep ve yılana karşı daha dikkatli olması gerekiyor” diye konuştu.

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