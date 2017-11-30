Kahramanmaraşspor: 1 - Medipol Başakşehir: 3 | MAÇ SONUCU

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HT SPOR ARENA'DA... KAHRAMANMARAŞSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu ilk maçında Başakşehir deplasmanda Kahramanmaraşspor'a konuk oldu.
22. dakikada Mevlüt Erdinç'in golüyle 1-0 öne geçen Başakşehir, 44. dakikada Yakup'un golüne engel olamayınca skor 1-1 oldu. Ancak Turuncu-Lacivertliler, bu golden 1 dakika sonra İrfan Can Kahveci'nin golüyle bir kez daha öne geçti.
İlk yarı Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Başakşehir 74. dakikada Napoleoni ile bir gol daha buldu ve skor 3-1 oldu.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 3-1 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle sona erdi. Başakşehir bu sonuçla, rövanş karşılaşması öncesi önemli bir avantaj elde etti.
KİPAŞ KAHRAMANMARAŞSPOR: 1 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 3
STAT: Kahramanmaraş 12 Şubat
HAKEMLER: Serkan Tokat, Serdar Diyadin, İbrahim Bozbey
KİPAŞ KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan Karabulut, Bilal Hallaçlar, Serbay Yağız, Timur Bayram Özgöz, Aytürk Halil Hocaoğlu, Devrim Taşkaya (Dk. 85 İbrahim Koca), Burak Saban (Dk. 71 Okan Salmaz), Hakan Vural Koçaslan, Yakup Ramazan Zorlu (Dk. 76 Barış Çiçek), Ethem Ercan Pülgir, Eser Akbaş
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Uğur Uçar, İrfan Can Kahveci (Dk. 75 Oktay Bala), Hakan Özmert, Mahmut Tekdemir (Dk. 79 Enes Subaşı), Da Costa, Alparslan Erdem, Gökhan İnler, Napoleoni, Mevlüt Erdinç, Mehmet Batdal (Dk. 75 Okan Saraçoğlu),
GOLLER: Dk. 22 Mevlüt Erdinç, Dk. 45 İrfan Can Kahveci, Dk. 73 Napoleoni (Medipol Başakşehir), Dk. 44. Yakup Ramazan Zorlu (Kipaş Kahramanmaraşspor)
SARI KARTLAR: Dk. 20 Ethem Ercan Pülgir, Dk. 56 Hakan Vural Koçaslan, Dk. 81 Aytürk Halil Hocaoğlu (Kipaş Kahramanmaraşspor), Dk. 39 Mevlüt Erdinç, Dk. 88 Alparslan Erdem (Medipol Başakşehir)
MAÇTAN POZİSYONLAR
22. dakikada sağ kanattan bindirme yapan Medipol Başakşehir'de Hakan'ın içeri gönderdiği topu ceza alanında Mehmet karşıladı ve boşa kaçan Mevlüt'ün önüne bıraktı. Mevlüt ise boş pozisyonda topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 0-1
44. dakikada sol kanattan bindirme yapan Kahramanmaraşspor'da Devrim'in içeri aktardığı topu alan Timur topu içeri kaçan Yakup Ramazan'a aktardı. Yakup, yarım vole ile topu filelerle buluşturdu. 1-1
45. dakikada müsabakanın ilk yarısının uzatma dakikalarında ani bir pozisyon yakalayan Medipol Başakşehir ceza yayının dış alanından serbest vuruş kazandı. Hakan ile kullanılan serbest vuruşta içeri aktarılan top defanstan dönerken pozisyonu takip eden İrfan topu ağlarla buluşturdu. 1-2
73. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Uğur, topu ters kanata aktardı. Topla buluşan Napoleoni'nin sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3
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