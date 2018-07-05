Şeyhadil Mahallesi’nde bir evden çevreye yaydığı kötü koku nedeniyle hem mahalle sakinleri hem de ev sahibi durumu Dulkadiroğlu Belediyesi’ne bildirdi.

Eve gelen temizlik ve zabıta ekipleri, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Evde biriken çöpler ekipler tarafından çuvallara konularak çöp kamyonuna bırakıldı. Temizlik ekipleri, evden 3 kamyon çöp çıkarttığı öğrenildi.

Ev sahibinin kızı Emel Özbaykal annesi Ayşe Özbaykal’ın gözlerinin göremediği için temizlik yapamadığını söyledi. Özbaykal, “Belediye başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Evimizi temizlediler. Annemin gözleri görmüyor ve temizlik yapacak durumu yok. Bana temizlik yaptırmıyordu. Ekipler geldi ve evimizi temizledi” diye konuştu.

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin ev sakinlerine de temizlik yapmaları için imkan sağlayacağı ve çeşitli yardımlarda bulunacağı öğrenildi.