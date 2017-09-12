198 promil alkolle direksiyona geçti, park halindeki 6 aracı biçti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 198 promil alkolle direksiyon başına geçen 22 yaşındaki sürücü, park halindeki 6 aracı biçti.

İHA'nın haberine göre kaza, saat 23.00 sıralarında Hacı Esat Efendi Caddesi'nde yaşandı. Şehir merkezi istikametine doğru ilerleyen 16 RAA 35 plakalı otomobilin sürücüsü 22 yaşındaki S.D., aracının kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, ilk olarak 44 DJ 911 plakalı cipe çarptı. Daha sonra çarptığı 46 EJ 377 plakalı otomobilin tekerini koparan aracın da ön tekeri fırladı. Hızı kesilmeyen otomobil, 46 D 8155 plakalı otomobilin de ön kısmına zarar verdikten sonra 27 Z 6883 plakalı aracı biçti. 01 AS 826 plakalı kamyonete de çarpan otomobil, karşı şeride geçerek 34 PD 5673 plakalı otomobile ve ağaca çarparak durabildi.

Otomobilin arka bölümü ise havada kaldı. Kazanın ardından ortalık adeta savaş yerine döndü. Gürültüyle birlikte dışarı çıkan ve çoğunluğu düğün merasimindeki vatandaşların oluşturduğu araç sahipleri ise gördükleri manzara karşısında şok geçirdi.

Yaklaşık 50 metre boyunca park halindeki 8 araçtan 6'sına çarpan sürücü S.D., kazayı yara almadan atlattı. Kazanın, düğün merasimi bitmeden yaşanması olası facianın önüne geçti. Araçlara çarpan otomobilin sürücüsü olan gençle, çarptığı otomobillerin sahipleri arasında tartışma yaşandı. Polis ekipleri, tartışmanın kavgaya dönüşmesini engellerken, 198 promil alkollü olduğu öğrenilen sürücü S.D., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kazanın meydana geldiği cadde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve polis ekiplerinin incelemelerini tamamlamasının ardından trafik normale döndü.