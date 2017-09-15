Kahvaltı yapıyor musunuz?

Bazı insanlar zayıflamak, bazıları işe yetişmek, bazıları da sevmedikleri için kahvaltıyı atlıyor. 2 kadın düşünün. Biri pırıl pırıl giyinmiş, canlı, aktif, enerjik, mutlu, tok ve formunda... Diğeriyse dağınık, solgun, yorgun, bitkin ve sürekli zayıflama çabasında... Sizce hangisinde kahvaltı alışkanlığı vardır? Kesinlikle cevabı biliyorsunuz.



‘SABAH HİÇ ACIKMIYORUM’



Gün boyu dikkatini toparlamaya çalışan biri olmaktansa kahvaltının faydasını iyi değerlendirin. Unutmayın, kahvaltı yapma alışkanlığı olanlar daha enerjik, sağlıklı, dikkatli ve daha formdalar.



Bu konuda çok sık duyduğum 2 cümle var. İlki “Sabah hiç acıkmıyorum.” Bunun sebebi ya gece durduramadığınız yemek ya da gerçekten çocukluğunuzdan beri sabahları acıkmamanızdır. İlk sebep biraz tehlikeli, çünkü sabah yiyemeyen, öğleden sonra acıkan ve akşam-gece durmadan atıştıranlarda sağlık, kilo ve uyku problemleri daha sık görülüyor. Böyle kişiler sabah çok hafif bir kahvaltıyla güne başladıklarında gün içinde daha kolay toparlanıyor. Gece yemeleri azalıyor ve ana öğünlerdeki porsiyon kontrolü kolaylaşıyor.



‘HER GÜN AYNI KAHVALTI MI ?’



İkincisi de “Her gün aynı kahvaltı mı?” sorusu. Bu sorunun cevabı kişiye göre değişir ama çoğunluk her sabah aynı şeyi yemektense değişiklik yapmayı tercih eder. Ben de bunun daha doğru ve sağlıklı olduğunu düşünüyorum.



Klasik Türk kahvaltısının yani peynir, zeytin, yumurta, domates, biber, salatalık ve esmer ekmekle yapılan kahvaltının güzel tarafı lezzetli, sağlıklı ve çeşitlendirilebilir olması. Yeteri kadar lif de almış oluyorsunuz ama kış aylarında kahvaltıda sebze tüketimi azalıyor. Burada da kahvaltılık gevrekler devreye giriyor.



Kahvaltılık gevrekler öncelikle çok pratik ve kolay hazırlanıyor. Bana “Benim kahvaltı hazırlamaya ve yapmaya vaktim yok” diyen birine “O zaman güne tam tahıllı kahvaltılık gevrekle başlayalım” deyince, “Tamam” yanıtını alıyorum. Ayrıca eskisi gibi değil, seçenekler her geçen gün artıyor. Yeni seçeneklerin tadına bakın mutlaka.



YULAF VE YULAFLI ÜRÜNLER



Tam tahıllı olanları seçtiğinizde iyi miktarda lif almış oluyorsunuz. Süt ve yoğurtla hazırlandıkları için protein ve kalsiyum ihtiyacını da karşılamaya yardımcı oluyorlar. Yüksek lif içeren kahvaltılık gevrekler sağlıklı seçenekler. Kahvaltıdaki lif oranını artırmak gün boyu tok kalmanızı, öğünlerde porsiyon kontrolü yapmanızı ve kan şekerinin dengede kalmasını sağlıyor.



Bu sebepten ben yulafı ve yulaflı ürünleri seviyorum. Çok iyi bir lif kaynağı olan yulaf ister sıcak ister soğuk sütle ve içine toz tarçın ilavesiyle lezzetli bir kahvaltı seçeneği olabilir. Dilerseniz içine badem, fındık ve ceviz de katıp vitamin, mineral ve lif oranını daha da artırabilirsiniz.



SEVDİĞİM KAHVALTI KARIŞIMIM



- 2 kaşık yulaf ezmesi

- 2 kaşık tam tahıllı gevrek

- Az yağlı süt

- 3-4 badem + 1-2 ceviz

- Toz tarçın

- 1 kaşık yabanmersini veya nar



Bu karışımı bazen kahvaltıda bazen de akşamüzeri acıktığımda tüketiyorum. Tarif değişebilir, farklı lezzetlerle denenebilir. Peynir- ekmek yemekten sıkıldığınızda güzel bir alternatif. Kabızlık sorunu yaşayanlar ve doygunluk hissetmeyenler mutlaka denemeli.



TURUNCU GERÇEK



EN hassas organımız kalbimiz değil, bağırsaklarımızdır. Bu sebeple duygularınıza göre bağırsaklarınızın verdiği tepkiler değişir.

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