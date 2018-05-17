Edinilen bilgiye göre, Safranbolu'ya bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Kabakçı Cami Caddesi'nde sabah saatlerinde kahvaltı yapmak üzere bir otele giden 40 yaşındaki Abdulkerim Y. ve arkadaşı 51 yaşındaki Veysel D. iddiaya göre otel çalışanlarından kahvaltı istedi.



İHA'nın haberine göre, Y. ve D., kahvaltıyı yaptıktan sonra otelden ayrıldığı sırada, arkalarından gelen garson Metehan E. ile tartışan Abdulkerim Y., üzerindeki silahla garsonu bacağından yaraladı. Bu sırada diğer otel çalışanları durumu polis ve 112 ekiplerine haber verirken, Y. ve arkadaşı Veysel D. olay yerinden otomobille kaçtı.





Üzerine sıkılan 5 mermiden 3’ü bacaklarına isabet eden E., ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sırada plakası belirlenen otomobil ile kaçan şahıslar ise Karabük çıkışında Karabük Bölge Trafik ekipleri tarafından yakalandı.



Otomobilde bulunan iki kişi gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı belirlenen 9 mm çapındaki tabanca ise otomobilde kapının cep kısmında ele geçirildi.



Bu sırada bölge trafik ekiplerince gözaltına alınan ve olayı gerçekleştiren Y., polislere ilk ifadesinde garsonun hal ve hareketlerinin hoşuna gitmediğini ve kendisine ‘Canım’ demesine sinirlenerek ayaklarına sıktığını söylediği öğrenildi.



Burada ilk ifadeleri alınan Y. ve D. daha sonra Safranbolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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