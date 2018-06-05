HT Magazin'de yer alan habere göre, son dönemin en ünlü mankenlerinden Kaia Gerber ve Bella Hadid, önceki gün New York City’de dünyaca ünlü moda tasarımcısı Alexander Wang’ın 2019 ilkbahar/yaz koleksiyonunu tanıttığı defilede boy gösterdi.



21 yaşındaki Hadid ve 16 yaşındaki Gerber, aynı model çorap, bot ve çantalarla yürüdü. Güzellere şov kapsamında yok denecek kadar az makyaj yapıldı. İkili gösteriden sonra birlikte poz da verdi.



Ünlü tasarımcı, koleksiyonunu özgürlük temasından yola çıkarak 1972 yılında Amerika’ya göç eden ailelerden ilham alarak hazırladığını söyledi.

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