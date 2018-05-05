Kaiserslautern - Heidenheim 1846 maçı istatistikleri

Almanya 2. Bundesliga heyecanı devam ediyor. Kaiserslautern, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Heidenheim 1846 takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:30. Maç öncesi Kaiserslautern 29 puanla 18. sırada, Heidenheim 1846 41 puanla 11. sırada bulunuyor. Kaiserslautern, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Heidenheim 1846 son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 483 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kaiserslautern kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Heidenheim 1846 sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Kaiserslautern son haftadaki Nürnberg müsabasında 1-0 kazandı.

Heidenheim 1846, 1860 München karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kaiserslautern, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Kaiserslautern, kendi sahasında 17 gol attı, 20 gol yedi.

Heidenheim 1846 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Heidenheim 1846, 18 gol atarken 28 gol yedi.