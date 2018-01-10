Renkli ve ilgi çekici tasarımlarıyla son dönemlerde oldukça ilgi gören teraryum saksılar, çiçek almayı seven romantik erkeklerin hediye seçenekleri arasında yer alıyor. Fiyatları 50 liradan başlayan bu saksılar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
İHA'nın haberine göre Eskişehir'de yaklaşık 20 yıldır çiçekçilik yapan Levent İmrak, kendi mesleklerinde son dönemde görselliğin çok önemli bir hal aldığını söyledi. Teraryum saksıların, kaktüsler için kullanıldığını ve erkekler tarafından da kız arkadaşlarına hediye amacıyla tercih edilebildiğini aktaran İmrak, "Kaktüsler son zamanlarda daha bir revaçta olmaya başladı. Bunun da en büyük sebebi yeni trend olan teraryumlar..." dedi.
Cam fanusların, kavanozların içerisine konulan kaktüslere teraryum denildiğini belirten İmrak, dayanıklı oluşu ve görselliği nedeniyle teraryuma ilginin arttığını belirtiyor.
"KAKTÜSLER ÇOK FAZLA BAKIM İSTEMEYEN ÇİÇEKLERDİR"
Çiçekçilerde satılan kaktüslerin, çöl değil süs kaktüsleri olduğunu hatırlatan Levent İmrak, bu çiçeğin bakımlarının da buna uygun olarak yapılması gerektiğini dile getirdi. Teraryum saksılı kaktüslerin, diğer kaktüslere kıyasla biraz daha pahalı olduğunu dile getiren İmrak, şunları kaydetti:
"Kaktüsler, çok fazla su istemeyen, çok fazla bakım istemeyen çiçeklerdir. Direkt güneş ışığı da alabilir ama yakıcı güneş saatlerce üzerine gelirse zarar görebilir. Sonuçta çöl kaktüsleri değil bunlar. Diğer bitkilere nazaran çok az su isterler, bakım isterler.
Fiyatları değişken. Kaktüslerin fiyatları yaklaşık 10 liradan başlıyor. Büyüklüğüne ve cinsine göre fiyatlar değişiyor ama süsleme yaptığımız zaman, kaktüsün yanında kullanılan ekstra diğer bitkiler, vazonun şekli, vazonun kalitesi, fiyatları etkiliyor. Tasarımlı bir teraryumun minimum fitatı 50 liradan başlıyor."
Teraryumların mevsimlik değil ömürlük olduğunu söyleyen İmrak, "Teraryum mervsimlik bir bitki değildir. Bakım şartları yerine getirildiği zaman uzun yıllar boyunca yaşar." dedi
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