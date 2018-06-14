Bir ay göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Evde bayram temizlikleri yapıldı, son hazırlıklar neredeyse tamamlandı. Tabi her zaman olduğu gibi bayram menüsünü hazırlamak kaldı geriye... Eğer aklınızda bir fikir yoksa özenli bayram sofralarınız için bizim birkaç lezzet önerimiz var. Misafirlerinizi memnun edecek, afiyetle tüketeceğiniz özel yemeklerle dolu bir bayram menüsü bizden, pişirmesi de sizden. İşte pratik ve geleneksel bayram yemekleri...

KAVURMA İÇİN MALZEMELER

1 kilogram kadar kadar dana veya koyun eti

Dilediğiniz baharatlar ( tuz, karabiber, kekik)

1 adet kuru soğan

Kavurmak için 3 yemek kaşığı tereyağı

KAVURMA NASIL YAPILIR?

İlk olarak etlerinizi sudan geçirin. Üzerindeki kanın temizlendiğinden iyice emin olun. Daha sonra etleri doğrayın.

Eğer düdüklü tencereniz varsa etleri tencerenin içerisine atın. Bir adet soğanı ekleyin.

Düdüklü tencerenin içerisine su koymanıza gerek yok et kendi suyu ile pişecektir.

Kısık ateşte 40 veya 45 dakika kadar pişirdikten sonra tencerenin altını kapayın. Tencerenin soğumasını bekledikten sonra kapağını açın. Tereyağı ve çeşitli baharatlarla etinizi kavurun.

İÇ PİLAV MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı kuş üzümü (ılık suda bekletilmiş)

3,5 su bardağı tavuk suyu ve su karışımı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karabiber

1 soğan

İÇ PİLAV NASIL YAPILIR?

Ilık suda beklettiğiniz pirinçlerin sularını iyice süzün.

Derin bir tencerenin içerisine tereyağı ve sıvı yağı alın. İçerisine minik minik doğranmış soğanları ekleyin.

Ardından pirinçleri ilave edin ve saydamlaşana kadar kavurun.

Üzerine tavuk suyu ve su karışımını, kuş üzümlerini, tuz ve baharatları ilave ederek güzelce karıştırın. Kapağını kapatıp pişmeye bırakın.

Piştikten sonra ocaktan alın ve demlenmeye bırakın.

ÇOBAN SALATASI MALZEMELER

4 adet orta boy domates

3 adet orta boy yeşil biber

2 adet orta boy salatalık

1 adet büyük boy kuru soğan

1/4 demet maydanoz

5 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

1/2 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı nar ekşisi

Göz kararı maydonoz

ÇOBAN SALATASI NASIL YAPILIR?

Domates, salatalık ve kuru soğanı küp küp doğrayın. Çekirdeklerinden ayrılmış yeşil biberi ve maydonozu ufak ufak doğrayın. Malzemeleri derin bir kaba alıp karıştırın. Limon suyunu, tuzu nar ekşisini ve zeytin yağını ilave edin. Salatayı, sulanmaması için bekletmeden servis edin. Her türlü ana yemek yanında sevdiklerinizle paylaşın.

HAZIR YUFKA İLE BURMA BAKLAVA TARİFİ

12 kat hazır baklava yufkası

2 su bardağı ceviz içi

200 gram tereyağı

ŞERBETİ İÇİN

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 dilim limon

HAZIR YUFKA İLE BURMA BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Burma baklava yapmaya başlamadan önce cevizleri ağza gelecek büyüklükte rondodan geçirin, tereyağını eritin.

Baklavaya şekil vermek için ince bir oklavaya ihtiyacınız var, onu da temin edin. Hazır baklavalık yufkayı serin ve ortasına şerit şeklinde ceviz dökün, oklava ile uçtan sormaya başlayın.

Tüm yufkayı oklavaya sardıktan sonra bir kenarından diğer kenarına doğru iterek cevizli yufkayı sıkıştırın burulmuş şekil aldığını göreceksiniz.

Aldığı şekille sıkışık bir şekilde tepsiye düz ya da dolama şeklinde yerleştirin. Tepsiniz dolana kadar işleme devam edin. Tereyağını eritin ve baklavanızın üzerine dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri ve altı kızarana kadar pişirin. Baklavanızı fırına attığınız anda şerbeti de yapmaya başlamalısınız.

Baklavanın yumuşamaması için şerbetiniz ılık pişmiş baklavanız 10 dakika kadar dinlenmiş olmalıdır. Şerbeti dökün yaklaşık 1 saat dinlendirin. Şerbetini çektikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...