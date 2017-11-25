Kalamış Yat Limanı'nda özelleştirilen alan 42 bin metrekare artırıldı

2011 yılında özelleştirme kapsamına alınan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı hakkında yeni bir karara varıldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) kararıyla onaylandı. Söz konusu karar 10 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. ÖYK, daha önceki kararını “İstanbul’un Kadıköy İlçesi Zühtüpaşa Mahallesi Kalamış-Fener Caddesi mevkiinde sınırları belirtilen 122 bin 648 metrekare yüzölçümlü dolgu alanı ve 355 bin 859 metrekare yüzölçümlü deniz yüzeyi (iki yat limanı) olmak üzere toplam 478 bin 507 metrekare yüzölçümlü, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanın özelleştirme kapsam ve programına alınması” şeklinde yeniden düzenledi. Yeni kararla özelleştirilen alan 2013 yılındaki karar göre 42 bin 833 metrekare artırılmış oldu. ÖYK tarafından onaylanan plana göre “yüzen iskele” olarak belirtilen dolgu alanlarına inşaat yapılmayacak fakat limana otopark hariç 15 bin metrekare inşaat alanı yapılabilecek. ÖYK’nın kararının ardından 10 gün sonra limanla ilgili yeni bir karar daha alındı. ÖYK kararının askıya çıkması dahi beklenmeden liman 36 yıllık süreyle ihaleye çıkarıldı.

Drone Fotoğraf: Akıncan ABADAN

‘TEKRAR İHALEYE ÇIKTI’

Kadıköy Belediyesi 2015 yılında onaylanan plana yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu artırması, halkın kıyı kullanımını azaltması, kıyı siluetini bozması, 1/100.000 üst ölçekli çevre düzeni planına uygun olmaması, ekolojik dengenin bozularak yosunlaşmayı artırması, ÇED raporunun olmaması ve hava koridorlarını kesmesi nedenleriyle itiraz etmişti. Belediye, özelleştirme ve ihale kararına yeniden itiraz edecek. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, ÖİB tarafından bu alanda ilk yapılan 2013 onaylı imar planına yapı yoğunluğu getirdiği için itiraz edip dava açtıklarını hatırlattı. Açılan davaya yürütmeyi durdurma kararı verildiğini belirten Nuhoğlu, “Yürütmeyi durdurma kararından sonra bu yılın mart ayında çok fazla değişiklik yapılmadan yeni bir plan devreye konuldu. Bu tarz davalarda kazansanız bile yeni planlarla yeniden sürecin devam etmesi sağlanıyor. Sadece ‘yüzen iskele’ alanlarının emsale dahil alanlardan çıkarılıp özelleştirilen alan metrekaresinin artırıldığı yeni plan askıya çıkmadığı için resmi olarak kesinleşmiş niteliği taşımıyor. Ancak Fenerbahçe- Kalamış Yat Limanı henüz kesinleşmeyen plana göre tekrar ihaleye çıkarılmış oldu” dedi.

Kalamış Yat Limanı