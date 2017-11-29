Kalamış’taki yat limanı projesine 100 bin itiraz

Kadıköy Belediye Kent Konseyi, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK), Kadıköy’deki Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nda yapılaşmaya izin veren imar planı değişikliğini onaylaması, özelleştirilecek alanı 42 bin metrekare artırarak yat limanını 36 yıllığına ihaleye çıkarmasına karşı harekete geçti.

İMZA KAMPANYASI

Kadıköy Belediyesi’nin de daha önce itiraz ettiği yapılaşmayla ilgili bir sekreterya oluşturan Kent Konseyi, özelleştirme sürecine itiraz edeceklerini açıkladı. Kurumlardan imza toplayacaklarını ve kitlesel bir basın açıklaması yapılacaklarını dile getiren üyeler, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Gazete Habertürk'ten Leyla Ünal'ın haberine göre Kadıköy Kent Konseyi ve Kadıköy Mimarlar Odası Başkanı Saltuk Yüceer, “Böyle bir alana turizm ve ticaret fonksiyonu öngörülmesi kıyı yapılanmasına ve koruma kriterlerine aykırıdır. Kıyı kanunu hükümlerine ve mekânsal plan yapım yönetmeliği hükümlerine uyulmamasına da itiraz ediyoruz” dedi.

Kadıköy Belediyesi de planın hayata geçmemesi için internette kampanya başlattı. Change.Org sitesinde “Fenerbahçe-Kalamış sahili imara açılıyor. Bu yanlıştan geri dönülsün” başlığıyla başlatılan kampanyada, yapılacak otel ve ticaret alanı ile sahilin halka kapatılacağı belirtildi. Kampanyada şimdiye kadar 100 bini aşkın imza toplandı.