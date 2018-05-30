HT Egeli'de yer alan habere göre, hüzünlü ve güçlü sesi ile kalplere hükmeden Kalben Sağdıç, özgün yorumu ve farklı tarzıyla kısa bir süre içerisinde büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Daha önce İbrahim Tatlıses’in söylediği “Haydi Söyle” parçasını kendi tarzında yeniden yorumlayarak listeleri altüst etti. 10 yıl İzmir’de yaşayan ve her defasında İzmir aşığıyım diyen Kalben, 6 Haziran Çarşamba günü İzmir’de Bornova Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu’nda bir konser verecek.

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