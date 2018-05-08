HT Magazin'de yer alan habere göre, “Platonik âşık olmanın çayla ilgisi var” diyen ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Ne zaman birine platonik bir şeyler hissetsem çay içip onu düşünüyorum. Birbirini seven insanların bir yerde buluşup

çay içmeleri çok özel anlar. Dostluklarımızı olduğu gibi aşklarımızı da çayla güçlendiriyoruz."



Kalben ‘Çorap’ adlı şarkısını, çok istemesine rağmen kendisini çay bahçesine götürmeyen eski sevgilisine yazdığını da sözlerine ekledi.

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