Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, ünlü şarkıcının açtığı İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasının dilekçesinde, taraflar arasında uzunca bir süredir anlaşmazlık olduğu belirtildi.



Davanın duruşmasına katılan taraflar dün anlaşmalı olarak boşandı.

Boşanma protokolüne Kalben, ödediği 65 bin lira karşılığında, Berkant İncesaraç, “Kalben” ve “Sonsuza Kadar” albümlerinde yer alan tüm şarkılarının, eski eşinin dilediği zaman dilediği yerde kullanmasına izin verdi.