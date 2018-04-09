Fransa'nın güneyindeki Montpellier kentinde 53 yaşındaki bir adam, kalbi 18 saat boyunca durmasına rağmen hayata döndürüldü. Adı açıklanmayan hasta, 12 Mart’ta bir nehir kenarında baygın halde bulundu. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan hastaya 4 saat boyunca kalp masajı uygulandı ancak iyileşme görülmedi.

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Fransa’yı geçen ay etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle hastanın beden ısısı 22 dereceye kadar düşmüştü. Yoğun bakıma alınan hasta, 18 saat sonra yaşama döndürülebildi. Doktorlar, kalp krizinin ardından vücut ısısının hızla düşmesinin hastayı hayatta tuttuğunu düşünüyor.

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