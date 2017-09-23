Kalbimdeki Deniz 37. son bölüm fragmanında Mirat ve Alihan kavga ediyor

Fox TV'de yayınlanan Kalbimdeki Deniz 37. son bölümü ile bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde, Alihan, düğün alanında Mirat'a yumruk atıyor. Buna kayıtsız kalmayan Mirat aynı şekilde karşılık veriyor. Deniz'i kaybetmek istemeyen Alihan, taktik değiştiriyor ve Deniz'den özür diliyor. Mirat ise Alihan'a karşı kalleşçe bir tuzak kuruyor. İşte Kalbimdeki Deniz 37. son bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

KALBİMDEKİ DENİZ SON BÖLÜMDE İŞLER KARIŞIYOR

Mirat’a saldırarak herkesten tepki alan Alihan, Deniz’i tamamen kaybetmemek için taktik değiştirir ve özür dahi diler. Ama Mirat karşısında ezilmenin hıncını çıkarmak için kalleşçe bir tuzak kurmaktan da geri kalmaz. Fikriye’yi kaybetmekten korkan Turgut sürpriz bir hamle yaparken, Şebnem de Hülya’dan intikam almak için Artun’la bir anlaşma yapacaktır.

Kalbimdeki Deniz 37. bölüm fragmanı;

Bu arada Diyar ve Serdem’i bekleyen tehlike ise adım adım yaklaşmaktadır. Mustafa her yerde karşılaştığı Yosef’in Alihan’la da samimi görüşmesine katlanamaz. Ece onu yatıştırmak için babasıyla tanıştırır ama işler Mustafa’nın hayal ettiği gibi gitmez. Mirat’ı daha iyi tanımak için Ece’yle samimiyeti ilerleten Yosef ise tehlikeli bir adım atar.

KALBİMDEKİ DENİZ 36. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Alihan’ın boşanma kararını temyiz etmesinin zor günlerin habercisi olduğunu bilen Deniz ve Mirat, aşklarına ve beraberliklerine daha sıkı sarılırlar. Babası döndüğünden beri Ece’yle eskisi kadar yakın olamayan Mustafa, birdenbire ortaya çıkan ve gerçek kimliğini herkesten gizleyen Fatih’in Ece’ye ilgisiyle kıskançlık nöbetleri yaşar. Öte yandan annesinin evdeki sürpriz varlığı yüzünden de öfkeli ve huzursuzdur. Civan’ın Diyar’la bağlantısı olduğuna inanan Şirzat sinsi planlar yaparken, Şebnem de Hülya’nın hayatına intikam planlarıyla yeniden girer ve sürpriz bir şer ortaklığına adım atar. Kıskançlık ve merak duygularına engel olamayan Fikriye, hafızasının düzelmeye başladığını herkesten gizleyerek ortalığı karıştırmaya başlar. Bebeğini doğurmaya karar veren Hülya’yla Nejat, Deniz’le Alihan, Mustafa’yla Zahide ve Ece arasında ipleri iyice gerilirken; Mirat’a karşı öfkesine hakim olamayan Alihan şiddete başvurur.

KALBİMDEKİ DENİZ OYUNCULARI

Özge Özberk (Deniz Öztuna)

Zarif, duygulu, dürüst, çocuklarına ve yuvasına düşkün bir kadın. Naif, iyi ve saf yüreği nedeniyle, kimseden kötülük geleceğini düşünmüyor. Mutlu evliliğinin sonsuza dek süreceğine inanmakta. Ta ki kocası Alihan ortadan kaybolup, iş başa düşünceye kadar… Kendindeki mücadele gücünün o ana kadar farkında değil. Yaşadığı bu dramı, tüm zorluklara karşın, kendisi ve çocukları için hayra, yenilgiyi zafere dönüştürecek bir azme ve yüreğe sahip.

Kutsi (Mirat Yavuz)

Çerkes asıllı dedeleri gibi mükemmel bir at eğiticisi. Son derece güvenilir ve dürüst, duyarlı, yaşayan her canlıya saygılı. “Bana ne dediğim gün ben olmam” diyecek kadar duyarlı ve yardımsever. Büyük bir sürprizle yollarının kesiştiği iki çocuklu Deniz’le, gerçek anlamda aşkın ne olduğunu anlayacak, hayatında ilk kez kök salmaya karar verecek.

Yeşim Ceren Bozoğlu (Fikriye Yılmaz)

Mirat’ın komşusu. Dedikoducu ve hırslı bir kadın. Uzun yıllardır evlerine gidip pisliklerini temizlediği zenginlere karşı hınçlı. Mirat’a gençliğinden beri karşılıksız sevdalı.

Hakan Eratik (Alihan Öztuna)

Deniz’in kocası. Hırslı bir iş adamı. Hayallerini gerçekleştirme özgürlüğünün ve her erkeğin zaafı olacak nitelikte güzel bir genç kadının çekimine kapılarak ailesini terk edecek kadar bencil.

Sebahat Kumaş (Diyar Sarıkaya)

Güçlü ve zengin bir aşiret ağasının kızı. Yaşadığı çevre ve geleneklerin dar kalıplarına isyanı, büyük hayalleri var. Törenin hükmünden kurtulmak için kaçarak, bilmediği bir geleceğe adım atar.

Nazlı Pınar Kaya (Figen Yılmaz)

Fikriye'nin kızı. Lüks hayata ve çevrelere imrenir. Kolay ve kısa yoldan o çevreden ve dar gelirli yaşamdan yırtma hevesinde.

Güzin Usta (Cemile Şahin)

Mirat’ın mahalle komşusu. Rahmetli kocasından kalan dul maaşıyla tek başına yaşayan, vicdanlı, merhametli, anaç bir kadın.

Hakan Vanlı (Nejat Aksal)

Hülya’nın kocası. Alihan’ın şirketinin hukuk danışmanı. Babacan, saygılı, vicdanlı bir adam.

Batuhan Ekşi (Mustafa Tarhan)

Ağırbaşlı, efendi, zeki bir delikanlı. Ayakkabı tamircisi babası İbrahim’le beraber, tamir dükkanının üstündeki eski evde yaşıyor. Üniversite son sınıfta. Boş zamanlarında babasına dükkanda yardım ediyor. Hayatının ilk aşkı Ece olacak.

Devin Özgür Çınar (Hülya Aksal)

Deniz’in çocukluktan bu yana -sözde- en yakın arkadaşı. Aslında Deniz, onun her zaman yerinde olmak istediği ama asla olamadığı, olamayacağını bildiği zıt kutbu.

Çağlayan Doruk Ozanoglu (Ozan Öztuna)

Deniz ve Alihan’ın oğlu. 6 yaşında, duygulu, sevimli bir çocuk. Annesine ve dedesine çok düşkün.

Hazal Adıyaman (Ece Öztuna)

Deniz ve Alihan’ın kızı. Ergenlik hırçınlığı içinde. Hiçbir zorluk çekmeden, lüks içinde büyümüş. Hayatın gerçekleri ile yüzleştiğinde çok zorlanacak, hırçınlığı ve isyanı daha da artacak. Babasına düşkünlüğü ve hayranlığı yanında, biraz ezik ve eski moda bulduğu annesine saygısı pek yok. İlk aşk ve manevi değerlerin keşif yolculuğu, Ece’yi yeni mahalle hayatında bekliyor.

Zeynep Aydemir (Şebnem Başaran)

Hülya’nın bankadaki genç ve güzel yardımcısı. Olgun erkeklere zaafı var. Daha enerjik ve keyifli bir yaşam isterken karşısına çıkan Alihan’dan çok etkilenir ve onu elde etmek için elinden geleni ardına koymaz.