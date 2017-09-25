Kalbimdeki Deniz 38. bölüm fragmanı yayınlandı!Kalbimdeki Deniz son bölümde neler oldu?

Başrollerini Kutsi ve Özge Özberk'in üstlendiği, Mirat ve Dweniz'in hikayesini konu edinen Kalbimdeki Deniz, Cumartesi akşamı 37. bölümüyle izleyicisiyle buluşmuştu. Yeni bölüm fragmanını büyük merakla bekleyen izleyenler için ise 38. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Kalbimdeki Deniz son bölümde neler yaşandı? İşte Kalbimdeki Deniz 37. bölüm özeti ve Kalbimdeki Deniz 38. bölüm fragmanı...

KALBİMDEKİ DENİZ 38. BÖLÜM FRAGMANI

Kalbimdeki Deniz'in 30 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 38. bölümünde neler yaşanacak? İşte Kalbimdeki Deniz 38. bölüm fragmanı;

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kalbimdeki Deniz'in Cumartesi akşamı ekrana gelen 37. bölümünde yaşanan gelişmeler izleyenlerde büyük merak uyandırdı. Peki Kalbimdeki Deniz 37. bölümde neler yaşandı? İşte Kalbimdeki Deniz 37. bölüm özeti;

Mirat’a saldırarak herkesten tepki alan Alihan, Deniz’i tamamen kaybetmemek için taktik değiştirir ve özür dahi diler. Ama Mirat karşısında ezilmenin hıncını çıkarmak için kalleşçe bir tuzak kurmaktan da geri kalmaz.

Fikriye’yi kaybetmekten korkan Turgut sürpriz bir hamle yaparken, Şebnem de Hülya’dan intikam almak için Artun’la bir anlaşma yapacaktır. Bu arada Diyar ve Serdem’i bekleyen tehlike ise adım adım yaklaşmaktadır. Mustafa her yerde karşılaştığı Yosef’in Alihan’la da samimi görüşmesine katlanamaz.

Ece onu yatıştırmak için babasıyla tanıştırır ama işler Mustafa’nın hayal ettiği gibi gitmez. Mirat’ı daha iyi tanımak için Ece’yle samimiyeti ilerleten Yosef ise tehlikeli bir adım atar.

Kalbimdeki Deniz

Kalbimdeki Deniz 38. bölüm fragmanı

Kalbimdeki Deniz son bölüm

Kalbimdeki Deniz yeni bölüm fragmanı