Kalbimdeki Deniz 41. bölümü ile bu akşam seyircisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde oğluna ulaşabilmek için her uolu deneyen Mirat'ı, Alhan'ın evinde yapılacak Ece'nin nişan töreninde iki büyük sürpriz bekliyor. İşte Kalbimdeki Deniz 41. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

KALBİMDEKİ DENİZ 41. BÖLÜM FRAGMANI: MİRAT'I BEKLEYEN BÜYÜK SÜRPRİZ NE?

Önyargıyla körleşmiş oğlunun çekip gitmesine engel olamayan Mirat, peşinden İngiltere’ye gitmenin yollarını zorlarken, Yosef babasını ve İstanbul defterini kapatmıştır. Özlem’in Civan’la işbirliği yapacağından habersiz olan Şirzat, Mirat’ın evinden de eli boş çıkar. Şebnem ve Ünal Artun’un evine yerleşir ve Hülya’yla ilgili planlarına hız verirler. Babasının, borcu ödeyebilecekken bunu yapmadığını öğrenmek, Ece’nin Mirat’la olduğu kadar babasıyla ilişkisinde de kırılma noktası olur.

Yurtdışına gitmeye karar veren Mustafa Ece’ye seçim yapmasını söyler. Yaşadığı kırılmaların etkisiyle Ece teklifini kabul eder. Oğluna ulaşabilmek için son yolu deneyen Mirat büyük bir hüzün içindeyken, Alihan’ın evinde yapılacak Ece’nin nişan töreninde onu iki büyük sürprizin beklediğinden habersizdir.

KALBİMDEKİ DEHNİZ 40. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Mirat’ın Deniz’i kurtarabilmek için evini satılığa çıkarması herkesi şaşırtır. Şebnem Hülya’nın kasasındaki belgeleri Artun’a verdiğinde, beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Zahide’nin ölümüyle yıkılan Mustafa’yı daha büyük bir acı beklemektedir.

Şirzat’ın metresinin onunla görüşmek istemesi, bir tuzaktan kuşkulanan Civan’ı huzursuz ederken, Şirzat ise Diyar’ı sakladıklarından şüphelenip Mirat’ın evine baskın yapmayı planlar. Büyük aşkı Deniz’e yeniden kavuşan Mirat mutluluktan uçarken, Alihan Yosef’le beraber özgürlük kutlamasını krize çevirir.

KALBİMDEKİ DENİZ OYUNCULARI

Özge Özberk (Deniz Öztuna)

Zarif, duygulu, dürüst, çocuklarına ve yuvasına düşkün bir kadın. Naif, iyi ve saf yüreği nedeniyle, kimseden kötülük geleceğini düşünmüyor. Mutlu evliliğinin sonsuza dek süreceğine inanmakta. Ta ki kocası Alihan ortadan kaybolup, iş başa düşünceye kadar… Kendindeki mücadele gücünün o ana kadar farkında değil. Yaşadığı bu dramı, tüm zorluklara karşın, kendisi ve çocukları için hayra, yenilgiyi zafere dönüştürecek bir azme ve yüreğe sahip.

Kutsi (Mirat Yavuz)

Çerkes asıllı dedeleri gibi mükemmel bir at eğiticisi. Son derece güvenilir ve dürüst, duyarlı, yaşayan her canlıya saygılı. “Bana ne dediğim gün ben olmam” diyecek kadar duyarlı ve yardımsever. Büyük bir sürprizle yollarının kesiştiği iki çocuklu Deniz’le, gerçek anlamda aşkın ne olduğunu anlayacak, hayatında ilk kez kök salmaya karar verecek.

Yeşim Ceren Bozoğlu (Fikriye Yılmaz)

Mirat’ın komşusu. Dedikoducu ve hırslı bir kadın. Uzun yıllardır evlerine gidip pisliklerini temizlediği zenginlere karşı hınçlı. Mirat’a gençliğinden beri karşılıksız sevdalı.

Hakan Eratik (Alihan Öztuna)

Deniz’in kocası. Hırslı bir iş adamı. Hayallerini gerçekleştirme özgürlüğünün ve her erkeğin zaafı olacak nitelikte güzel bir genç kadının çekimine kapılarak ailesini terk edecek kadar bencil.

Sebahat Kumaş (Diyar Sarıkaya)

Güçlü ve zengin bir aşiret ağasının kızı. Yaşadığı çevre ve geleneklerin dar kalıplarına isyanı, büyük hayalleri var. Törenin hükmünden kurtulmak için kaçarak, bilmediği bir geleceğe adım atar.

Nazlı Pınar Kaya (Figen Yılmaz)

Fikriye'nin kızı. Lüks hayata ve çevrelere imrenir. Kolay ve kısa yoldan o çevreden ve dar gelirli yaşamdan yırtma hevesinde.

Güzin Usta (Cemile Şahin)

Mirat’ın mahalle komşusu. Rahmetli kocasından kalan dul maaşıyla tek başına yaşayan, vicdanlı, merhametli, anaç bir kadın.

Hakan Vanlı (Nejat Aksal)

Hülya’nın kocası. Alihan’ın şirketinin hukuk danışmanı. Babacan, saygılı, vicdanlı bir adam.

Batuhan Ekşi (Mustafa Tarhan)

Ağırbaşlı, efendi, zeki bir delikanlı. Ayakkabı tamircisi babası İbrahim’le beraber, tamir dükkanının üstündeki eski evde yaşıyor. Üniversite son sınıfta. Boş zamanlarında babasına dükkanda yardım ediyor. Hayatının ilk aşkı Ece olacak.

Devin Özgür Çınar (Hülya Aksal)

Deniz’in çocukluktan bu yana -sözde- en yakın arkadaşı. Aslında Deniz, onun her zaman yerinde olmak istediği ama asla olamadığı, olamayacağını bildiği zıt kutbu.

Çağlayan Doruk Ozanoglu (Ozan Öztuna)

Deniz ve Alihan’ın oğlu. 6 yaşında, duygulu, sevimli bir çocuk. Annesine ve dedesine çok düşkün.

Hazal Adıyaman (Ece Öztuna)

Deniz ve Alihan’ın kızı. Ergenlik hırçınlığı içinde. Hiçbir zorluk çekmeden, lüks içinde büyümüş. Hayatın gerçekleri ile yüzleştiğinde çok zorlanacak, hırçınlığı ve isyanı daha da artacak. Babasına düşkünlüğü ve hayranlığı yanında, biraz ezik ve eski moda bulduğu annesine saygısı pek yok. İlk aşk ve manevi değerlerin keşif yolculuğu, Ece’yi yeni mahalle hayatında bekliyor.

Zeynep Aydemir (Şebnem Başaran)

Hülya’nın bankadaki genç ve güzel yardımcısı. Olgun erkeklere zaafı var. Daha enerjik ve keyifli bir yaşam isterken karşısına çıkan Alihan’dan çok etkilenir ve onu elde etmek için elinden geleni ardına koymaz.