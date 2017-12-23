Kalbimdeki Deniz 50. bölüm ile bu akşam Fox TV'de seyircisinin karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde Fikriye’yi hastanede bulan Figen ve Turgut’u bir sürpriz beklemektedir. Peki, Kalbimdeki Deniz 50. yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Kalbimdeki Deniz 50. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...
KALBİMDEKİ DENİZ 50. BÖLÜM FRAGMANI: DENİZ, ALİHAN İLE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR
Alihan’ın şikayetiyle ifadesi alınan Mirat’ı Yosef ve Raşel yalnız bırakmazlar. Deniz oğlunun giderek derinleşen travması nedeniyle Alihan’la işbirliği yapmak zorunda kalır. Mustafa kendisini aldattığını sanan Ece’yi ve ona giderek daha bağlanan Yosef’i şaşırtacak bir hamle yapar.
Kalbimdeki Deniz 50. bölüm 2. fragmanı;
Fikriye’yi hastanede bulan Figen ve Turgut’u bir sürpriz beklemektedir. Deniz ve Mirat gelişen olayların içinde aşklarına sıkı sıkıya sahip çıkmaya çalışsalar da, Alihan’ın son hamlesi hiç düşünmedikleri sonuçlara yol açar.
KALBİMDEKİ DENİZ GENEL BİLGİ
Deniz bir kadının isteyebileceği her şeye sahiptir. Fakat mutlu ve refah hayatı bir gün kocası hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolunca tepetaklak olur. İki çocuğu ve yaşlı babasıyla çaresiz bir halde ortada kalan Deniz ile ona gerçek aşkı tattıracak ve hayat arkadaşı olacak Mirat’ın yolları büyük bir sürprizle kesişir.
Oyuncular: Özge Özberk, Kutsi, Yeşim Ceren Bozoğlu, Devin Özgür Çınar, Hakan Eratik, Hakan Vanlı, Zeynep Şarlıgil, Güzin Usta, Levend Yılmaz, Hazal Adıyaman, Batuhan Ekşi, Nazlı Pınar Kaya, Kubilay Penbeklioğlu, Turan Selçuk Yerlikaya, Sercan Gülbahar, Kıvanç Kılınç, Çağlayan Doruk Ozanoğlu, Temmuz Uğur Yıldız, Simge Selçuk, Orçun İynemli, Fatih Ayhan, Yılmaz Şerif
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