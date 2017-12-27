Başrollerinde Özge Özberk, Kutsi, Yeşim Ceren Bozoğlu, Hakan Eratik, Güzin Usta, Hakan Vanlı, Devin Özgür Çınar, Zeynep Aydemir ve Sebahat Kumaş gibi isimlerin rol aldığı Kalbimdeki Deniz dizisi 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan 51. bölüm fragmanında, okul ile birlikte gittikleri gezide Figen, Yosef'e duygularını söyleyip reddedilirken, Yosef ise Ece'ye duygularını itiraf eder. İşte Kalbimdeki Deniz 51. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

KALBİMDEKİ DENİZ 51. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Deniz’in Alihan’ın evine gidişiyle kahrolan Mirat’ın gözü hiçbir şeyi görmez. Yosef, anne ve babasının ilk kez baş başa kalacak olmasıyla umutlanırken, Raşel ise Mirat’la Deniz’in arasına hiçbir şeyin giremeyeceğini anlar. Zaferinin tadını çıkaran Alihan, Ozan’ın durumunu kullandığı gibi, karşılığında velayet davasını geri çekeceğini söyleyerek Deniz’e bir takım şartlar dayar. Deniz ve Mirat gizli bir kısa bir görüşme yaparak birbirlerine bağlılık sözleri verirler.

Hafıza problemi yaşayan Fikriye, birbirine aşık evli çift olarak bildiği Deniz ve Mirat’ı ayırdığına inandığı Raşel ve Alihan’ın üzerine yürür. Nejat ve Hülya boşanırken; Şebnem, Deniz’in Alihan’ın evine geçmesinde kendini sorumlu hisseder. Mustafa’nın ısrarıyla okul gezisiyle gittikleri otelde, Figen Yosef’e açılıp reddedilirken, Yosef de Ece’ye duygularını itiraf eder. Aynı gece sürpriz bir şekilde karşılaşan Deniz ve Mirat ise büyük bir sarsılış yaşarlar.

Kalbimdeki Deniz 51. yeni bölümü ile 30 Aralık Cumartesi saat 20:00'de FOX TV'de.

KALBİMDEKİ DENİZ 51. YENİ BÖLÜM FRAGMAN

KALBİMDEKİ DENİZ 50. SON BÖLÜM ÖZETİ

Alihan’ın şikayetiyle ifadesi alınan Mirat’ı Yosef ve Raşel yalnız bırakmazlar. Deniz oğlunun giderek derinleşen travması nedeniyle Alihan’la işbirliği yapmak zorunda kalır. Mustafa kendisini aldattığını sanan Ece’yi ve ona giderek daha bağlanan Yosef’i şaşırtacak bir hamle yapar.

Fikriye’yi hastanede bulan Figen ve Turgut’u bir sürpriz beklemektedir. Deniz ve Mirat gelişen olayların içinde aşklarına sıkı sıkıya sahip çıkmaya çalışsalar da, Alihan’ın son hamlesi hiç düşünmedikleri sonuçlara yol açar.

Kalbimdeki Deniz

Kalbimdeki Deniz 51. yeni bölüm

Kalbimdeki Deniz 51. bölüm fragmanı

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