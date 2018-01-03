Başrollerinde Özge Özberk, Kutsi, Yeşim Ceren Bozoğlu, Hakan Eratik, Güzin Usta, Hakan Vanlı, Batuhan Ekşi, Devin Özgür Çınar ve Hazal Adıyaman gibi isimlerin rol aldığı Kalbimdeki Deniz dizisi 51. bölümü ile ekranlara gelmişti. Son bölümün ardından izleyiciler 52. bölüm fragmanını araştırıyordu. Beklenen fragman yayınlandı. İşte Kalbimdeki Deniz 52. bölüm fragmanı...

KALBİMDEKİ DENİZ 52. BÖLÜM FRAGMANI

Kalbimdeki Deniz 52. yeni bölümü ile 13 Ocak Cumartesi 20:00'de FOX Tv'de!

KALBİMDEKİ DENİZ 51. BÖLÜM ÖZETİ

Deniz’in Alihan’ın evine gidişiyle kahrolan Mirat’ın gözü hiçbir şeyi görmez. Yosef, anne ve babasının ilk kez baş başa kalacak olmasıyla umutlanırken, Raşel ise Mirat’la Deniz’in arasına hiçbir şeyin giremeyeceğini anlar. Zaferinin tadını çıkaran Alihan, Ozan’ın durumunu kullandığı gibi, karşılığında velayet davasını geri çekeceğini söyleyerek Deniz’e bir takım şartlar dayar. Deniz ve Mirat gizli bir kısa bir görüşme yaparak birbirlerine bağlılık sözleri verirler.

Hafıza problemi yaşayan Fikriye, birbirine aşık evli çift olarak bildiği Deniz ve Mirat’ı ayırdığına inandığı Raşel ve Alihan’ın üzerine yürür. Nejat ve Hülya boşanırken; Şebnem, Deniz’in Alihan’ın evine geçmesinde kendini sorumlu hisseder. Mustafa’nın ısrarıyla okul gezisiyle gittikleri otelde, Figen Yosef’e açılıp reddedilirken, Yosef de Ece’ye duygularını itiraf eder. Aynı gece sürpriz bir şekilde karşılaşan Deniz ve Mirat ise büyük bir sarsılış yaşarlar.

Kalbimdeki Deniz

Kalbimdeki Deniz 52. bölüm

Kalbimdeki Deniz yeni bölüm

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