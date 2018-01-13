Kalbimdeki Deniz 52. yeni bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni bölümünde mahkeme Ozan'ın velayetini Alihan'a veriyor. Deniz bu durum karşıısnda kahroluyor. Peki Mirat, bu duruma nasıl tepki verecek? Deniz'in evladından ayrılması karşısında ne yapacak? İşte Kalbimdeki Deniz fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar.

KALBİMDEKİ DENİZ 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Alihan ve Deniz arasındaki gerginlik Ozan’ın velayet davası nedeniyle artacak, mahkemenin verdiği kararsa ipleri kopma noktasına getirecektir. Peki ya Mirat; bu duruma, Deniz’in gözleri önünde acı çekmesine daha fazla izin verebilecek midir?

Okul gezisi sırasında ve dönüşte yaşananlar Ece, Mustafa, Yosef ve Figen için çok ciddi sonuçlar doğuracak, her biri kendilerini, hislerini sorgulayıp önemli kararlar almak zorunda oldukları bir eşikte bulacaktır. Hülya doğacak bebeğini düşünerek Nejat’la arasını iyi tutması gerektiğine karar verirken Şebnem ve Ünal buna engel olmak için ellerinden geleni yapacaktır. Fikriye’yse mahalleye gelen davetsiz bir misafir ve bu misafirin yol açtığı tatsız olaylar yüzünden kaybettiği hafızasına kavuşacaktır.

Kalbimdeki Deniz

Kalbimdeki Deniz fragman

Kalbimdeki Deniz yeni bölüm

Kalbimdeki Deniz 52. yeni bölüm

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